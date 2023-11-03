Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Cuma Namazı öncesi Bey Cami’ndeki Cuma sohbetinde Filistin’de yaşanan savaş için "Yaşanan bu vahşet, sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ortak sorunudur" dedi.

Filistin’de şehit olan Müslümanlar için dua eden İl Müftüsü Güneş, "Yaşanan bu vahşet, sadece Müslümanların değil bütün insanlığın ortak sorunudur. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlere seyirci kalmak hatta destek olmak, bütün insanlığın ayıbıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin zalime dur demek insan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür" ifadelerini kullandı.