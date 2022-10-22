İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı İl Müftülüğü organizesinde düzenlenen sabah namazı buluşmasına Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı İl Müftülüğü organizesinde düzenlenen sabah namazı buluşmasına Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Hacı Halis Ünsal Camii’nde Kur’an tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Büyük, kıldırdığı namaz sonrası şöyle sohbet etti: “Peygamber Efendimiz ‘Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır. Bunlardan biri de Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat yaşayan gençlerdir’ buyuruyor. Gençlik kıymetli bir dönemdir. Sizler Allah yolunda gönlünüzü ve zihninizi temiz tutar bugün olduğu gibi camilerde buluşursanız Rabbimizin rızasını kazanarak Efendimizin müjdesine mazhar olursunuz aynı zamanda da geleceğiniz güzelleşir. Sizler bu ümmetin ümidisiniz. Bizim günümüz namazla başlayıp namazla tamamlanır. Bunun için vaktin kıymetini bilerek beş vakit namaz arasını dolu dolu geçirmeye gayret etmeliyiz.”