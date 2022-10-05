Bu yıl “Hz Peygamber Cami ve İrşad” temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası doğrultusunda Devrek’te etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Bu yıl “Hz Peygamber Cami ve İrşad” temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası doğrultusunda Devrek’te etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

2003 yılından itibaren kutlanmakta olan ve Ekim ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle organize edilen “Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri doğrultusunda Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından konferans verildi. Devrek Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa saygı duruşu ve istiklal Maşının okunması ile başlanırken, Kurân- ı Kerim Tilaveti, okunması ilke devam edildi.

Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Devrek Müftüsü Murat Mutlu’nun konuşmasının ardından söz alan İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından verilen ”Peygamberimiz, Cami ve irşad isimli konferansta davetlilere camilerin, irşadın ve Peygamber efendimizin önemi hakkında bilgiler verildi. Programın ardından Aşır Durgun’a günün anısına ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.