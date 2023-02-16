Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Recep ayının 27’nci gecesi olarak bilinen Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Recep ayının 27’nci gecesi olarak bilinen Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, mesajında Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini yeniden idrak etmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Yarın Peygamberimizin (SAV) ihsan ve ikram dolu bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini, bu yıl yaşadığımız depremin hüznü ile idrak edeceğimizi anlatan İl Müftüsü Erhun sözlerine şöyle devam etti;

"Recep ayının 27’nci gecesinde gerçekleşen İsra ve Miraç; Peygamberimizin (SAV) önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semalara uzanan, içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran manevi bir yolculuktur. Sabrın kazanımları Kur’ân-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirilmiştir ‘Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik ve üzüntüler) ile imtihan eder, deneriz."

“Sabırlı davrananları müjdele”

6 Şubat 2023 tarihinde ülkede yaşanan deprem felaketine değinen İl Müftüsü Erhun, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili etkileyen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe büyük bir imtihandan geçtiğimiz bu felaket nedeniyle binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgelerinde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına halen devam ediliyor. Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir. İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alarak birbirimize kenetlenmektir. Biz bu coğrafyadaki bin yıllık tarihinde nice badireyi atlatmış büyük bir milletiz. Biz işgal girişiminden darbe ve teröre kadar nice saldırının üstesinden gelmiş bir devletiz. İnşallah bu zor günleri de geride bırakacağız. Milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle bu imtihanın da üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz. Miraç, Allah resulünün yaşadığı sıkıntılı ve hüzünlü günlerin ardından hem onu teskin etmek hem de iman edenlere manen yükseliş ve yücelişin imkân ve yollarını göstermek gibi pek çok hikmetler barındırır. Miraç bizlere, yükselmenin ve yücelmenin tevhit, adalet, ahlak ve merhamet gibi yüce değerlere sabırla sahip çıkmamız ve başımıza gelen her türlü bela ve musibetleri metanetle karşılamamız gerektiğini anlatır. Allah’a kulluğu, peygamberine sadakati, nebilerin emanetine vefayı, mahlûkata şefkati ve kutsal tüm değerlere hürmeti ifade eder. Müminin miracının özünde, insanlığın iyiliği ve hayrı için çalışmak vardır. Bu yönüyle insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin iyice örselendiği, paylaşmanın ve infak etmenin görmezden gelindiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkândır” dedi.

Öte yandan İl Müftüsü Erhun, İslam âleminin Miraç kandilini kutlayarak, Miraç gecesinin bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.