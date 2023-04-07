Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı’nda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Mescid-i Aksa’daki zulmün durdurulması için herkesin elinden geleni yapması lazım” dedi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından her yıl Ramazan Ayı’nda geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, müftülük personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Müftülüğü yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programı öncesi selamlama konuşması yapan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “İftar programımız rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan Ayı’nda, personelimiz arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlenmesine, samimi duyguların paylaşılmasına, manevi değerlerin ve dayanışma kültürünün yaygınlaşmasına da vesile olur inşallah. Bu davetimize icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi memnun ettiniz. Hepinize afiyet olsun” dedi. İl Müftü Yardımcısı Muammer Turan tarafından yapılan yemek duası sonrası program sona erdi.

İftar programı sonrası gündemi değerlendiren Müftü Akkuş, “Memleketimizde Ramazan Ayı’nı huzur içinde geçiriyoruz. Ancak yeryüzünde Müslüman kardeşlerimizin çilesi bitmiş değil. Şu sıralarda Filistinli kardeşlerimiz büyük bir zulme maruz kalıyorlar. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblegâhımızdır. Bir Müslüman kardeşimize yapılan zulüm ve eziyet bütün Ümmet-i Muhammed’e yapılmış gibidir. Bir an önce bu zulmün durdurulması için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Ne hikmetse her yıl buradaki kardeşlerimiz özellikle Ramazan Ayı’nda bu zulme maruz kalıyor. Yahudiler istediği zaman Mescid-i Aksa’ya giriyor ve oradaki Müslümanlara eziyet ediyorlar. Günümüzde bu tip olaylara müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, insanların ibadetlerine ve mabetlerine kimsenin müdahale etmemesi gerekir. Netice itibariyle Filistinli kardeşlerimize yapılan bu zulümler bizim milletimizi de derinden yaralamaktadır. Filistinli kardeşlerimiz ve yeryüzünde mazlum durumdaki kardeşlerimize Cenab-ı Hakk’tan acil yardımlar temenni ediyorum. İnsanımızın, halkımızın, milletimizin bilinçlenmesi gerekiyor. Rabbim bu bilince kavuşmayı da bizlere nasip etsin inşallah. Biliyorsunuz yine bayrağımıza ve kutsal kitabımıza karşı bir takım cürümler işlenmekte. Bunları kabul etmek mümkün değil. Milletimizin, Müslüman âleminin milli ve manevi değerleri ile kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Mutlaka medeni dünyanın bu tip olaylara müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. İslamofobi yeryüzünde maalesef böyle yayılıyor. Bir nefret oluşuyor. Hâlbuki kim Müslümanlardan zarar görmüştür ki! Müslümanlar dünyanın bir yerine atom bombası mı atmış; kitlesel silahlar mı kullanmış; felaketler mi oluşturmuş? Müslümanlar kime ne yapmış? Bunu ortaya koymak lazım. Yeryüzünde kimlerin hangi kesimlere eziyet ettiğine, kimlerin ne kadar insanı katlettiğine, nice cana kıyıldığına ve daha yüzlerce zulmü kimlerin yaptığına bakmak lazım. Özellikle Ramazan Ayı’nda yapılan bu zulümler şunu gösteriyor: Müslümanların kutsallarına nasıl zarar veririz; ne yaparız da Müslümanları kışkırtırız diyerek özellikle bu mübarek aylarda Müslümanlara işkence ediyorlar. Özellikle bu mübarek zamanlarda zulüm seviyesini en tepe noktaya çıkartıyorlar. Müslümanlar elbette fitne ve fesada gelmeyecek ama zulme uğrayan kardeşlerine de elini uzatacak, onları savunacak. Madden ve manen onlara yardım edecek. Müslümanlar organize olur, birlik ve beraberlik içinde mücadele edebilirlerse dünyaya adalet, huzur ve selamet gelir” dedi.

Düzenlenen iftar programına İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Müftü Yardımcıları Yaşar Bolat, Vedat Tekin, Muammer Turan ve daire personeli katıldı.