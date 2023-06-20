Afyonkarahisar İl Müftülüğü, öğrenim gören öğrencilere bayram hediyesi olarak giyim çeki yardımı yaptı.

Bayram hediyesini çocuklara Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı takdim etti. İl Müftüsü Sinan Kazancı, yaptığı açıklamada, "Gönülleri ısıtmanın manevi hazzını duyuyoruz. Yardım organizasyonunda emeği geçen görevlilerimize ve katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çocuklarının sevincine ortak olan aileler de bu mutluluğa vesile olan herkese teşekkür ederek, duacı olduklarını belirtti.