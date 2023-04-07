Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, vatandaşların gönül rahatlıyla huzur evlerine ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan İlkay Türkoğlu, Bilecik İHA ofisinin ziyaret etti. Burada kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Türkoğlu, "Türkiye’de yaşlı nüfusu 9 milyona yaklaştı. Bizimde kent merkezinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet veriyor. Burada kalan vatandaşlarımız tıpkı evlerinde gibi dışarı çıkabiliyor, bulundukları alanda spor faaliyetleri, sosyal alanlarda güzel vakit geçirebiliyorlar. Vatandaşların gönül rahatlıyla huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada kalan yaşlılarımızla güzel bir vakit geçirebilir" dedi.