Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, özel gereksinimli bireyler ile beraber kent merkezindeki müzeleri gezdi.

Bilecik Arkeoloji ve Etnografya müzesi ve Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi’ni gezen özel bireyler için program sonunda ney dinletisi gerçekleştirildi. Müzelerde aileler ve çocuklar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden canlı gruplarına ait fosilleri, canlandırma vitrinlerini ve değerli süs taşlarını incelediler.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımına ilişkin toplum üzerinde olumlu kanaatin oluşturulması gerektiğini belirten İl Müdürü Türkoğlu, “Özel bireylerimiz ile birlikte bugün müzeleri gezdik. Kuruluşumuzdan hizmet alan özel bireylerimiz bizim için değerli. Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür. Onların gönüllerine dokunmak, onları sosyal yaşama daha fazla dâhil etmek ve hak ettikleri hizmetin en iyisini vermek bizim temel gayemizdir. Sosyal ve kültürel çalışmalarımızın yanı sıra alt yapı çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettirerek engelsiz bir Türkiye inşa ediyoruz” dedi.