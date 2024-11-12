Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, tesislerde incelemelerde bulundu.

Sağlık hizmetlerindeki imkanları ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren illerden olan Aydın’da, sağlık incelemelerine devam eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuyucak 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Müdür Şenkul, yetkililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Kuyucak 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu. Sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıp Acil Sağlık Hizmetleri personelleri ile sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, yoğun çalışma temposu içinde özveri ile çalışan personellerimize teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyarette İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul’a, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi eşlik etti" ifadeleri yer aldı.