Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Şubesi ile Analiz Laboratuvarı ekipleriyle bir araya geldi. Toplantıda, altyapı altyapısını geliştirmeye yönelik projeler ve sahadaki ihtiyaçlar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Barış Saylak, yaptığı konuşmada, “Her zaman daha fazla nasıl ve ne yapabiliriz anlayışıyla çalışıyoruz. Çiftçilerimizin emeğine ve emeğine değer katmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek için ekiplerimizle omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Toplantıda, çiftçilerin işbirliğine uygun hayata hayata geçirmek için izlenecek yol haritaları ele alınırken, yönetim üretimin sürekliliği artırılacak sürelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmalarına da dikkat çeken Saylak, altyapı projelerinin önemini vurgulayarak, bölgesel çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.