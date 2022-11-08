Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’nda üçüncü olan Elif Arıcı’yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’nda üçüncü olan Elif Arıcı’yı tebrik etti.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli’nde düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası organizasyonuna 9 ülkeden, 7-15 yaş arası 259 sporcu katılmıştı. Bilecik’i temsilen katılan sporculardan Elif Arıcı 40 kilogramda mindere çıkarak bronz madalya elde ederek Balkan üçüncüsü oldu. Arıcı, antrenörü Serkan Can ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ziyaret etti. Bu başarıların tesadüf eseri olmadığını sistemli bir çalışma sonucu olduğunu ifade eden Müdür Özdemir, başarılı sporcuyu tebrik ederek hediye takdim etti.

Ziyarette sporcu ve antrenörü tebrik eden Müdür Özdemir, başarı dileklerinde bulundu.