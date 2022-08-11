Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Ders kitaplarının dağıtıma hazır olduğunu söyledi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Milli Eğitim Balkanlığı tarafından Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmak üzre gönderilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Ders kitaplarının Mersin'e geldiğini ve dağıtıma hazır olduğunu belirtti.

Koca , Ders kitaplarını muhafaza edildiği depoda inceleyerek , tüm kitapların okullar açıldığında yavrularımızın sıralarında hazır olarak bulunması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürmekteyiz dedi.