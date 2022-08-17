Mersin Ticaret İl Müdürü olarak görevine başlayan Hüseyin Güçlü , MERSINTME'ı ziyaret etti.

Mersin Ticaret İl Müdürü olarak görevlendirilen Hüseyin Güçlü MERSINTIME'ı ziyaret ederek , MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer ile Mersin ve ülke gündemine dair gelişmeler üzerine sohbet etti.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü olarak Mersinlilere en iyi hizmeti vermek üzre çalışma arkadaşları ile yoğun bir şekilde mesailerini sürdürdüklerini belirten Güçlü , '' Ben de doğma büyüme Mersinliyim , Mersin'de yaşayan her insanımızın sorunlarına ivedilikle çözüm üretmek , onlara kurum olarak en iyi hizmeti vermek üzre görevimizin başındayız '' dedi.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Müdürü Güçlü'ye teşekkür etti ve günün anısına forma hediye etti.