Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , Mersin Üniversitesi Rektörü Sayın Erol Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ile Mersin Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birliği ve ortak çalışmalar görüşüldü.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek ," Enstitümüz, şehrimizin kültürel zenginliklerini yansıtan önemli bir merkezdir. Burada yapılan çalışmalar, hem geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına hem de kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımına büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

Rektör Sayın Erol Yaşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Durmuşa teşekkür ederek ,üniversite olarak her zaman eğitime ve kültüre destek verdiklerini ifade etti.