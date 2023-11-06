Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , yoğun çalışma temposunu hız kesmeden sürdürürken şehrin en önemli değerlerinden olan Y.Mersin İdman Yurdu'nu da yalnız bırakmayarak Vefa Group Vanspor FK maçında yalnız bırakmadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta Mersin'i temsil eden Y.Mersin İdman Yurdu - Vefa Group Vanspor Fk maçını izleyen İl Müdürü Durmuş , İdman Yurdu'na uğurlu geldi ve Y.Mersin İdman Yurdu karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maç sonu sahaya inen İl Müdürü Durmuş , Y.Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve Takım kaptanı kaleci Sertaç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İl Müdürü Durmuş , "Centilmenlikle, sportmenlikle yapılan müsabakaları izlemekten mutluluk duyuyoruz. Tüm takımlarımıza sahada başarılar diliyorum" dedi.