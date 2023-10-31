Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet DUurmuş , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. Yıl dönümünün Mersin'de coşkulu bir şekilde kutlanmasında emeği geçen İl Milli Eğiitm Müdürlüğümüz Kültür Biriminde görevli meslektaşlarını makamında kabul ederek teşekkür etti.

İl Müdürü Durmuş kabulde yaptığı konuşmada , " Cumhuriyetimizin 100. yılını milletçe coşkuyla kutladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kutlama etkinliklerinde en iyi şekilde rol aldı. Bu kutlu günün layıkıyla kutlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılına adım attığımız bu günlerde hep birlikte daha nice güzel işler yapacağımıza inancım tam. Sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum " dedi.