Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Osmaneli Necla Hanım Konağı’nın İlçe Halk Kütüphanesine getirildiği anlatarak, yer alan etkinlikler ve hizmet alanları ile ilgili bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü himayesinde Osmaneli Belediye Başkanlığı’na ait tarihi Necla Hanım Konağı Osmaneli İlçe Halk Kütüphanesi olarak 59’uncu Kütüphaneler Haftasında çeşitli etkinliklere kapısını açtı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan kütüphanehakkında bilgi vererek, “Etkinlikler çerçevesinde; fotoğraf sergisi, ebru sanatı, Çin daması, masal Okuma, geri dönüşüm atölyesi plastik şişelerden araba yapımı, uçurtma yapımı, kağıttan hareketli objeler, yüz boyama etkinliği, akıl oyunu, balon dağıtımı, patates baskısı, yumurta boyama, ip baskısı, masal kahramanımı boyuyorum etkinlikleri de gerçekleştirildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Aşçılık Meslek Yüksek Okulu ile ortak avlusu bulunan Osmaneli İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde; kış bahçesi, çocuk bölümü, genç ve yetişkin okuma alanları, arşiv, yönetici odası, playstation alanı, çok amaçlı alanlar, bilgisayar donanımları, süreli yayınlar bölümü ve wc bulunmakta. Restorasyonu Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından tarihi kimliğine kazandırılan Osmaneli Necla Hanım Konağı ilçedeki okurların beğenisine sunuldu. Bu yıl 59’uncusunu yılını kutladığımız Kütüphaneler Haftası çerçevesinde bakanlığımızca 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle kütüphanelerimizin fiziki ve insan ruhuna verdiği önemi vurgulamak amacıyla ‘Kütüphane İyileştirir’ temasıyla hafta etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. İnsan ruhunun gıdası kitaptır. Kitap; kültürümüzün gelişmesine, hayal gücümüzün genişlemesine, uygarlığa yol gösteren ışığın adıdır” ifadelerini kullandı.