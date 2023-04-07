Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin “7 Nisan Dünya Sağlık Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan ‘Dünya Sağlık Günü’ olarak belirlemesi ve bugünü takip eden 7-13 Nisanında ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak kutlanmasının amacını mesajında belirten İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, şu ifadelere yer verdi: "Sağlık sorunlarını önleme, erken saptama, şartları iyileştirme, sağlığın nitelikli ve ulaşılabilir olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunların geniş kitlelere ulaşması adına önemlidir. Sağlığın eşsiz değeri bu vesileyle kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öncülüğünde, bugün tüm dünyada fiziksel, zihinsel ve duygusal iyilik teşvik edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Sağlık ırk, din, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir. 1950 yılında Sağlık Günü tüm dünyada ilk kez kutlanmıştır. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği belirlenmiştir. Bu çerçeve kutlanan gün ve haftada, insan ve halk sağlığı ile ilgili bir tema seçilerek, bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir."

2023 Dünya Sağlık Günü Teması

Bilge, Dünya Sağlık Günü’nün 75’inci yılının temasının ’’Herkes için sağlık" olduğunu belirterek, mesajının devamında ise şunları belirtti:

"Herkes için sağlık hedefi, herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemektedir. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Çağımızda sağlığımız için tehdit oluşturan hastalıkları iyi bilmemiz ve bu konuda bilgi sahibi olmamız çok önemlidir. Sağlık, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum içinde son derece önemlidir. Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olmasının yolunun sağlıklı nesillerin yetişmesiyle mümkün olacaktır. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur.

Özellikle küresel bir salgın haline gelen Covid-19 virüsüyle mücadelede sağlığın önemi bir kez daha anlaşılmış ve sağlık çalışanlarının hizmetleri tüm dünyada takdir edilmiştir. 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ve sağlığımızın korunması için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyor, hastalara acil şifalar diliyorum."