Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz , 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Özel Mersin Turkuaz Rehabilitasyon Merkezini (Özel Toroslar Engelli Bakım Merkezi) ziyaret etti.

İŞKUR Engelli İş Koçunun da katıldığı ziyaret sırasında merkezde kalan bireylerle yakından ilgilenilerek onların yaşam koşulları hakkında bilgi alındı. Ayrıca, rehabilitasyon merkezi personelinden bakım hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve bireysel gelişim süreçlerine ilişkin bilgiler alındı.