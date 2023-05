4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı öncesinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, video konferans yöntemiyle öğrencilerle bir araya geldi.

Sakarya 16 ilçede 257 ortaokuldan 13 bin 995 öğrencinin katılacağı LGS sınavının heyecanını yaşayan öğrencilerle buluşan Müdür Ebubekir Savaşçı, il genelinde 908 salonda gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere başarılar diledi, önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerle sınav hazırlıkları ve hedefleri üzerine sohbet eden Müdür Savaşçı, 8. sınıfın başından itibaren başarıyı yakalamak için büyük fedakarlıklar yapan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.

Başarının bir kez elde edildikten sonra kolay kolay vazgeçilemeyecek kadar güzel bir duygu olduğuna değinen Savaşçı, “Sevgili Gençler; LGS’ye artık sayılı günler kaldı. Eğitim hayatınıza yön verecek, önemli bir sınava gireceksiniz. Uzun süredir hazırlandığınız bu sınavı en güzel şekilde geçebilmek için çok çalıştınız, artık kendinize güvenmek ve emeklerinizin karşılığını alma zamanıdır. Eğitim-öğretim sürecinde başarıyı yakalamak için pek çok fedakarlık yaptınız. Tüm bu çabalarınızı ve fedakarlıklarınızı görüyor, sizleri yürekten alkışlıyoruz. Başarı bir kez elde edildikten sonra kolay kolay vazgeçilemeyecek kadar güzel bir duygudur. Ancak başarı kelimesinin anlamı herkes için farklıdır. Bazılarınızın müzik yeteneği ve ilgisi, bazılarınızın sayısal alandaki yetenekleri ve ilgileri, bazılarınızın spor yeteneği ve ilgisi ön plandadır. Dolayısıyla biriniz için güzel sanatlar alanında eğitim görmek güzel işlere imza atmak başarı iken bir diğeriniz için fen alanında eğitim almak ve çalışmak başarı kelimesinin karşılığıdır. Hepiniz dünyaya birbirinizden çok farklı ve başka biriyle kıyaslanamayacak kadar özel, benzersiz olarak geldiniz. Sizi ‘siz’ olduğunuz için seviyor ve değer veriyoruz” dedi.

“Bizler, siz mutluysanız mutluyuz”

Sınavların asıl hedefe ulaşmada sadece birer fırsat olduğunu söyleyen Ebubekir Savaşçı, “Başarılarınız elbette ailenizi, öğretmenlerinizi ve bizi gururlandıracak ve sevindirecektir. Çünkü bizler siz mutluysanız mutluyuz. Şunu unutmayın ki sınavlar asıl hedefinize ulaşmada sadece birer fırsattır ve bu fırsatların bir şekilde telafisi her zaman vardır. Ancak bu noktada sizlere Nobel Kimya ödülü alan Aziz Sancar’ın Nobel konuşmasından bahsetmek isterim. Bir konuşmasında on sekiz saat ders çalıştığından bahseder. Bu kadar yoğun nasıl çalışabilir diye soruyor insan kendi kendine. Cevap yine Aziz Sancar’dan geliyor: ‘Çalışmak vatan, millet, namus borcudur.’ Kıymetli gençler, bu ülkenin size çok ihtiyacı var. Size güvenimiz tam. Başarı bir anlık değildir, süreklilik ister. Hedef belirlemek ve bu hedef için gerekirse her gün on sekiz saat masadan kalkmamayı gerektirir. Biz çalışmayı ibadet sayan bir medeniyete aitiz. Ortak değerlerimizin birlik şuuru ile aklın ve bilimin aydınlatıcı ufku sizi hedefinize ulaştıracaktır. Devletimiz tüm kurum, kuruluş ve kaynaklarıyla hayatlarınızın her anında bilgi, beceri ve eğilimleri doğrultusunda azim, sabır, çalışma ve başarı hikâyesi yazdıracak sayısız fırsatlar sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında 153 milyon ücretsiz ders kitabı, 190 milyon yardımcı kaynak yanında Nisan ayında 8. sınıf öğrencileri için ayrıca 3 kitaplık set olarak toplam 36 çeşit kitaptan oluşan yardımcı kaynak sizlere ücretsiz olarak ulaştırıldı” diye konuştu.

“16 ilçemizde öğrenim gören 8. sınıflara ulaşmanın gururunu yaşadık”

Şehrin 16 ilçesinde öğrenim gören tüm 8. sınıf öğrencilerine ulaşmanın ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik Bakanlığın hamlelerinden birini daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Savaşçı, “Eğitimde sosyal desteği, çağın ve teknolojinin tüm imkanları ile güçlendirerek geleceğimizin mimarları sizlere ilgi ve yeteneklerinizi keşfetme fırsatı sunmak, sizleri en iyi şekilde yönlendirmek ve kendinizi geliştirmeniz için gerekli desteği vererek her birinize eğitimde fırsat eşitliğinin tüm kapılarını açmak en büyük gayemizdir. Bu amaçla Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme ve Rehberlik adını verdiğimiz NEHİR Projemizle sene boyunca sizlere ve 12. sınıf öğrencilerimize izleme sınavları uyguladık ve ertesi gün her bir öğrencimize özel sınav analizlerini yayınlayarak sizlerin sistem üzerinden eksik olduğunuz konuları tespit etmenizi sağladık. Sizlere tanımlanan şifre ile kolayca ulaşabildiğiniz NEHİR’in özel yazılım ve bilişim sistemi ile kendinizi ve ilimizdeki tüm 8. sınıf akranlarınız arasındaki gelişiminizi takip edebilme imkanınız oldu. Dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullandığımız NEHİR projemiz sayesinde Sakarya’mızın 16 ilçesinde öğrenim gören tüm 8. sınıf öğrencilerimize ulaşmanın ve Bakanlığımızın ve bizlerin bir numaralı önceliği olan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik hamlelerden birini daha hayata geçirmenin gururunu yaşadık. NEHİR projesi ile hedeflediğiniz yolda başarınız için olduğu kadar heyecanınız, süreç yönetimi ve motivasyonunuz, rekabet gücünüz gibi birçok kritik konuda yanınızda olduk” şeklinde konuştu.

“Emeklerinizin karşılığını alacağınıza yürekten inanıyorum”

Öğrencilere LGS sınavında başarılar dileyen Savaşçı, “Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizin gayemize ortak olarak kazanım ve sınav analizlerine ve sınav sonuç raporlarına yayımlandığı anda ulaşma hassasiyeti bizler için çok değerli. Sizlerle aynı anda, heyecanla sonuçlar açıklanır açıklanmaz sistemi kontrol eden öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Okul yönetimi olarak siz evlatlarımızın başarılarını sizlerle aynı hızla ve hevesle takip eden okul yönetimlerimize de teşekkür ediyorum. Geleceğimizi inşa etmede bizlerden çok daha büyük atılımlar yapmanızı gururla izliyor olabilmek adına; alanında uzman öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle birlikte bundan sonra da sanat, spor, bilim ve teknoloji alanında yürüttüğümüz projelerle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan siz kıymetli yavrularımızın ve her zaman destekleriyle yanınızda olan velilerimizin, emekleriyle sizleri bir üst öğretime uğurlayan kıymetli meslektaşlarımın sınav heyecanını paylaşıyor, emeklerinizin karşılığını alacağınıza ve başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz kıymetli öğrencilerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyorum. LGS sınavında başarılar diliyor, sınav sonuçlarının size, ailenize, sevdiklerinize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ederken sınavlarda görev alacak yönetici ve öğretmenlerimize de kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, psikolojik danışmanlar tarafından seminerler verildi

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz şekilde verilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının öğrencilere sınava hazırlıkta büyük katkı sağladığını, sorumlu olduğu konuların azalmasıyla da öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarına imkan sağlandığını söyledi. Savaşçı, Sakarya Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere “Kaygıyla Baş Etme, Stres ve Zaman Yönetimi, Sınav Öncesi Motivasyon” konularında seminerler verildiğini ifade etti.