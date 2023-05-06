Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, TEKNOFEST 2023 finallerinde katıldıkları yazılım projesi ile Türkiye birincisi olan Germencik Ortaklar Fen Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri ile buluşarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen tek festival olan TEKNOFEST 2023’te Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulları, bu kez iki Türkiye Birinciliği ile festivale damgasını vurdu. 3 kategoride 3 takım ile 27 Nisan-01 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Türkiye TEKNOFEST 2023 finallerinde Aydın Lisesi; danışman öğretmen Hakan Ölmez ve öğrenciler Burak Ege Bayram ve Yusuf Sarıçiçek Turizm Teknolojileri kategorisinde ’Görünmez Heykeller’ projesi ile Germencik Ortaklar Fen Lisesi ise öğrenciler Ali Efe Sobeli ve Ali Baran Ünsel, rehberliğini öğretmen İsmail Emre Yelestepe’nin yaptığı AEGIS insanlık yararına Verita isimli yazılım projesi ile teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde Türkiye birincisi oldular.

Öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi

Elde edilen bu başarılar üzerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Germencik Ortaklar Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde, öğrenciler Ali Efe Sobeli ve Ali Baran Ünsel, rehberliğini öğretmen İsmail Emre Yelestepe’nin yaptığı AEGIS insanlık yararına Verita isimli yazılım projesi ile teknoloji sosyal inovasyon kategorisinde Türkiye birincisi olan öğrenciler ve danışman öğretmenlerle buluşan Okumuş, öğrencilerden sunumlarını dinledi. Elde ettikleri büyük başarıdan ötürü kendilerini tebrik eden Okumuş; öğrenciler ve öğretmenleri ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.