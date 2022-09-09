Aydın Nazilli Lisesi ve Efeler Kocagür Ortaokulu’nda eğitim gören, çeşitli kategorilerde ulusal ve uluslararası halter şampiyonalarında dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret ederken, Okumuş da başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Aydın Nazilli Lisesi ve Efeler Kocagür Ortaokulu’nda eğitim gören, çeşitli kategorilerde ulusal ve uluslararası halter şampiyonalarında dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret ederken, Okumuş da başarılı sporcuları ödüllendirdi.

12 yaşından beri haltere gönül veren Aydın Nazilli Lisesi 10.sınıf öğrencisi Burcu İldem Gerçekden, katıldığı çeşitli halter şampiyonalarında ’U15 Avrupa Şampiyonu, Yıldızlar Dünya İkincisi, Yıldızlar Avrupa ve Türkiye Şampiyonu’ oldu. Efeler Kocagür Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Aydın Öğe ise, Minikler Türkiye Şampiyonu 56 kg’da Türkiye 3.sü olurken, yine aynı okuldan 6.sınıf öğrencisi Çelebi Karataş da 35 kg’da Türkiye 1.si olarak Aydınlıları gururlandırdı. Başarılı öğrenciler Okul Müdürleri Hakan Akarı, Soner Kaplan ve antrenörleri Meliha Sarıkoca ile birlikte Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u makamında ziyaret etti.

Öğrencilerimizle sohbet ederek başarı öykülerini kendilerinden dinleyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Sporun hangi dalında olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyaları ilimize taşıyan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda çocuklarımızdan desteklerini esirgemeyen okul müdürlerine ve antrenörlerine de teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuşarak başarılı öğrencileri ödüllendirdi.