Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Aile Okulu Eğitimi” programını çok önemsediklerini belirterek, “İlimiz genelinde 6 bin 23 velimiz eş zamanlı eğitim aldı” dedi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Aile Okulu Eğitimi” programını çok önemsediklerini belirterek, “İlimiz genelinde 6 bin 23 velimiz eş zamanlı eğitim aldı” dedi.

Bitlis merkezde bulunan Selahattin Eyyubi Ortaokulunda velilere, teknolojinin kötü kullanımındaki zararları, sağlıklı beslenme, aile içi çatışmaların çözümü gibi 8 alanda eğitim veriliyor. Yaklaşık 2 aydan beri devam eden eğitimlerden şu ana kadar 6 bin 23 veli faydalanırken, diğer veliler ise süreç içerisinde eğitim alacak. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Velilerimiz buradan aldığı eğitimle kendi çocuklarıyla aile içi iletişimde çok daha sağlıklı bir iletişime sahip oluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın (MEB) başlattığı ve çok önemsediği Türkiye’de sürekli bir şekilde devam eden eğitimlerden bir tanesidir. Bu çerçevede gönüllü velilerimize aile içi iletişim, stresle baş etme, bağımlılıkla mücadele ve sosyal duygular gibi konularda eğitimler veriyoruz. Velilerimiz buradan aldığı eğitimle kendi çocuklarıyla aile içi iletişimde çok daha sağlıklı bir iletişime sahip oluyorlar, okulun genel işleyişi ile ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca bağımlılıkla ilgili ayrı bir farkındalıkları oluşuyor. Bütün bunların yanı sıra stresle ve çatışmayla nasıl başa çıkacaklarını biliyorlar. Etik ve ahlaki değerlerle de ilgili ayrı bir eğitim alıyorlar. Bu başlıklarda velilerimiz bizim eğitimcilerimiz tarafından eğitiliyorlar. Biz öğretmen olduğumuz halde zaman zaman kendi çocuklarımızın problemleri ile baş edemiyoruz, zaman zaman stresle baş edemiyoruz. Onun için biz bu eğitimleri çok önemsiyoruz. İlimiz genelinde de 6 bin 23 velimiz eş zamanlı olarak eğitimler aldı. Geri kalan velilerimiz süreç içerisinde eğitimlerini alacaklar. Bizim amacımız tüm velilerimizi bu eğitimlerle buluşturmaktır” dedi.