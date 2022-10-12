Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya Gülnar'da eğitime yaptığı hizmetlerden dolayı , Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız tarafından ' Gülnar Hatun ' plaketi takdim edildi.

Bir dizi incelemeler yapmak ve ''Okul Müdürü Sohbeti '' projesinin Gülnar programı için Gülnar'a gelen Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Gülnar'da sıcak ve yoğun ilgi ile karşılandı.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar , Gülnar'da eğitime sunduğu katkılardan ve her daim desteklerinden dolayı ' Gülnar Hatun ' plaketi takdim ederek teşekkür ettiler.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da yaptığı açıklamada , " Biz Mersin'de tüm ilçelerimizle , tüm birimlerimizle , tüm okullarımızla , tüm meslektaşlarımızla büyük bir aileyiz. Bizler , eğitime duyduğumuz aşkla ve inançla memleketimizin her noktasında evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü bu büyük aile adına alıyor , sizlere yürekten teşekkür ediyorum " dedi.

Daha sonra Gülnar Öğretmenevi'ne geçen Koca, buradsa '' 33 Okul Müdürü İle Sohbet '' programında Gülnarda bulunan Okul Müdürleri ile bir araya geldi.

Okul Müdürlerinin sahada karşılaştıkları sorunlar, okulların ihtiyaçları ve çözüm önerilerini dinleyen Koca burada yaptığı konuşmada , ''Okul müdürlerimizle sahada buluşmak, görüş alışverişinde bulunmak hepimizi zenginleştiriyor. Her birimizin kişisel duyarlılığı, bilgi ve birikimi paylaştıkça çoğalıyor. Ben bunu eğitim öğretim sürecinin en verimli şekilde geçmesi bağlamında son derece kıymetli buluyorum. Bu anlamda görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi eğitimde temel amacımız birlik, beraberlik, kardeşlik duygularıyla çalışmak, başarıyı da sorunları da paylaşmaktır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin okullarına severek, isteyerek gelmeleri; velilerimizin okullarımızdan güler yüzle ayrılmaları çok önemli. Ekip ruhu içinde çalışmak öncelikle evlatlarımızın geleceğini inşa etmede hepimize büyük faydalar sağlayacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çözemeyecek bir sorunumuz, aşamayacağımız bir engelimiz olamaz. Vatanına, devletine, milletine, ailesine yürekten bağlı, bilimsel gelişmelerin ışığında kendini geliştirmeyi bilen, hayırlı nesilleri hep birlikte yetiştireceğiz. Sizlere güvenim tamdır. Hep beraber, esenlik içinde, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyor, tüm meslektaşlarımıza emekleri için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum " dedi.