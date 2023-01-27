Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, bu yıl eğitim-öğretim yılının başında 4 milyondan fazla ders kitabının yanı sıra, 3 milyon 900 binden fazla yardımcı kitabında ilk kez ücretsiz olarak dağıldığı söyledi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, bu yıl eğitim-öğretim yılının başında 4 milyondan fazla ders kitabının yanı sıra, 3 milyon 900 binden fazla yardımcı kitabında ilk kez ücretsiz olarak dağıldığı söyledi.

Adana’da 2022 yılı eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, eğitim-öğretim de bir çok yeniliğe imza attıklarını, köylerde atıl durumdaki bir çok okulu yeniden “yaşam merkezleri” adı altında eğitime kazandırdıklarını dile getirdi.

Eğitimde derslikten, öğretmenlere kadar bir çok konuya değinen Koçak, Adana’da 1 tane olan bilim ve sanat merkezlerinin sayısını 10’a çıkardıklarını buralarda çok zeki çocukların iyi eğitimler aldığını ve güzel eserler ortaya koyduğunu kaydetti.Okula gitmeyen çocuklarında okullaşması için eğitim camiası olarak mücadele ettiklerini belirten Koçak, en azından açık ortaokul ya da liseye gitmelerini sağladıklarını ifade etti.

Milli eğitim camiası olarak öğretmen ve okul müdürlerinin de gelişen teknoloji karşısında hizmet içi eğitimi aldığını öğretmenlerde bu oranın yüzde 95’e kadar çıktığına değinen Koçak, artık Türkiye’de geleneksel hale gelen ücretsiz kitap dağıtımına bu yıl ücretsiz yardımcı kitap dağıtımının da eklendiğini 4 milyondan fazla öğrenciye ücretsiz kitap, 3 milyon 900 binden fazla öğrenciye ise ücretsiz yardımcı kitap dağıtıldığını sözlerini ekledi.