Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yaşanılan asrın felaketinin yaralarını sarmak için tüm kurumlarla birlikte mücadele ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızla, devletimiz ve milletimizle omuz omuza çalışıyoruz" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların pansiyonlarında misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret etti. Bu çerçevede Toroslar İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Toroslar Hafsa Sultan MTAL pansiyonlarını ziyaret eden Vali Pehlivan, pansiyon yöneticilerinden süreçle ilgili bilgi alarak, misafir edilen vatandaşlarla sohbet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milletçe yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını sarmak için tüm kurumlarımızla, vatandaşlarımızla, devletimiz ve milletimiz omuz omuza çalışıyoruz. İlimizde birçok kurumumuzda depremzede vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bugün itibariyle 22 bin 300 evladımız afet bölgesinden gelerek okullarımıza nakil olmuştur. Kıymetli velilerimizin bilmesini isterim ki çocuklarınız bizlere emanet. En büyük temennimiz yaraların bir an önce sarılmasıdır. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize şükranlarımı sunuyor, yardım çalışmalarında gönüllü olan ve sahada canla başla çalışan tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.