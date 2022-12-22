Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek Olgunlaşma Enstitüsü kurslarıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’dan bilgi alan Vali Pehlivan ve eşi, yürüttükleri çalışmalar için usta öğretici ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Türkiye’deki 30 olgunlaşma enstitüsünden biri olan Mersin Olgunlaşma Enstitümüz de dahil olmak üzere ilimiz genelinde tüm halk eğitimi merkezlerimizde açtığımız nitelikli kurslarımızla tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Usta öğreticilerimizin tamamı alanında uzman, yetkin kişiler. Kursiyerlerimizin ürettikleri eserlere baktığımızda bu kaliteyi, emeği, zanaat ustalığını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık olan halk eğitimi merkezlerimizde kursiyerlerimizin verimlerini görebilir, kurslarımıza katılabilir, kütüphanelerimizden yararlanabilirsiniz. Hayat boyu öğrenmede, vatandaşlarımızın talep edip de açamayacağımız kursumuz yok. Tüm vatandaşlarımızı en yakın hayat boyu öğrenme kurumlarımıza davet ediyoruz" dedi.