Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca," Öğrencilerimizin pek çok alanda doğru bir rehberliğe ihtiyacı var. İlimizde yaşanan elim olay, bizlere rehberlik hizmetlerinin önemini, tedbirlerin alınması ve ivedilikle uygulanması gerektiğini maalesef acı bir biçimde hatırlattı" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, İl Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanları ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde rehberlik araştırma merkezlerinde yürütülen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü kaydedildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Öğrencilerimizin pek çok alanda doğru bir rehberliğe ihtiyacı var. İlimizde yaşanan elim olay, bizlere rehberlik hizmetlerinin önemini, tedbirlerin alınması ve ivedilikle uygulanması gerektiğini maalesef acı bir biçimde hatırlattı. Sahada tüm okullarımızla, tüm eğitim kurumlarımızla aktif, etkili ve sürekli iletişim halinde olmanız, çözüm odaklı çalışmalar yürütmeniz, gerekli durumlarda bizlerle ve ilgili kurumlarla ivedilikle iletişime geçmeniz çok önemli. Sizlerin tüm kurumlarımızla iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar, sağlıklı, başarılı, özgüvenli, milli ve ahlaki değerlerimize sahip bireyler yetiştirmemiz açısından tartışmasız bir öneme sahip. Hepinize özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum"diye konuştu.