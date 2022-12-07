Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ’Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Değişen Öğretmen Rolleri Çalıştayına’ katılarak, kurum olarak eğitimin her alanında yenilikçi adımlar attıklarını vurguladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ’Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Değişen Öğretmen Rolleri Çalıştayına’ katılarak, kurum olarak eğitimin her alanında yenilikçi adımlar attıklarını vurguladı.

Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baykal Başdemir, Mersin Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Dönercan Dönük, Doç. Dr. Özge Kutlu Demir, Doç. Dr. Pınar Babanoğlu, Dr. Esin Dündar, ve İngilizce öğretmenleri katıldı. Çalıştayda, yabancı dil öğretiminde yeni yaklaşımlar ve değişen öğretmen rolleri hakkında sunumlar yapıldı.

Çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Biz, eğitimin her alanında tüm ülkede öncü ve yenilikçi adımlar atan bir kurum olarak, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri temelli dönüşüm ile ilimizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki geleceğin okulları, kapasite ve yetkinlik geliştirme kültürünü benimsemiş, bilgi toplumunun gelişme sürecinde aktif rolü olan, öğretmeni hem akademik hem de kişisel gelişiminde destekleyen kurumlardır. Bu çalıştay çerçevesinde ortaya koyacağınız fikirlerinizin, düşüncelerinizin, yapacağınız tüm çalışmaların İngilizce Öğretiminin ilimiz genelinde daha da etkin hale getirilmesi için ışık tutacağına yürekten inanıyorum" dedi.