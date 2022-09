Mersin'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum haftası çerçevesinde minik öğrenciler okula başlarken, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da öğrencileri ziyaret etti.

Mersin'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum haftası çerçevesinde minik öğrenciler okula başlarken, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da öğrencileri ziyaret etti.

Mezitli Ülker Özkan Anaokulu'nu ziyaret ederek okula yeni başlayan miniklerle yakından ilgilenen ve öğretmenlerle bir araya gelen Koca, "Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Onların en iyi şekilde eğitim almaları, okula huzurla, mutlulukla gelmeleri bizler için çok önemli. Kıymetli öğretmenlerim, biliyorum ki evlatlarımız için sizler elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Her zaman arkanızda olduğumuzu, eğitim öğretimin kalitesini artıracak, evlatlarımızın geleceği için olumlu sonuçlar doğuracak her çalışmanızda sizleri destekleyeceğimizi unutmayın. Bizler, her müşkülünüzde yanınızdayız. Biz büyük bir aileyiz. Birlikte çok güzel işler başaracağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mezitli Faris Kokulu İlkokulu'nu da ziyaret eden Koca, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Bu sene Mersin'de 34 bin 836 öğrencinin ilkokul 1. sınıfa başladığını kaydeden Koca, "Evlatlarımıza okula uyum sürecini sağlıkla geçirmeleri için her konuda destek olmak, hayatlarının belki de en önemli döneminde onlara sahip çıkmak bizler için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın göndermiş olduğu ders kitaplarımız ve yardımcı kaynaklarımızın da daha ilk günden sıralarda öğrencilerimizle buluşması büyük bir destek göstergesi" diye konuştu.