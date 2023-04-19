Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Şehit Mehmet Erdoğan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esila Kandemir’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Mehmet Erdoğan İlkokulu Müdürü, sınıf öğretmeni ve 3 öğrenci, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Esila Kandemir’e devretti.

Minik müdürden istekler

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Esila’ya devretti. Artık Milli Eğitim Müdürü’nün Esila olduğunu söyleyen Bahameddin Karaköse, küçük müdürden isteklerini sordu. 2 isteğinin olduğunu söyleyen Minik Esila, ilk olarak okullarında bulunan kütüphanenin zeka oyunlarıyla zenginleştirilmesini istedi. Esila’nın ikinci istediği de okullarının bahçesine oyun alanlarının yapılması oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’de Esila’nın 2 isteğinin de yerine getirileceğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü koltuğunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile alakalı bir konuşmaya yapan Esila Kandemir, “Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan TBMM çok zor şartlarda açılmıştır. Cumhuriyetimizin de büyük fedakarlıklarla ve gayretlerle kurulmuştur. Ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak için hiç yorulmadan çalışmaya devam ederken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu bayramın sevincini ve coşkusunu tüm dünya çocukları ile paylaşıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü münasebetiyle ülke ve dünya çocuklarına yönelik bize bırakılan bu armağanın bu hediyenin layıkıyla yerine getirilmesi için tüm önlemlerimiz alındı. Dünya da çocuklara bırakılmış tek bayram 23 Nisan’dır. Bizim bu ruhu taşımamız, bu emanetin farkında olmamız çok önemlidir. Çocuklarımız çocukluk çağı içerisinde bu bayramın heyecanını hissetmeliler. Ancak bununla beraber onlara aidiyet duygusunu, ülke ve vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışmayı öğretmemiz gerekiyor. Hepsinden önemlisi geleceği onlara emanet edeceğimizi gelecekte bu ülkeyi onların yöneteceğini, onları geleceğe hazırlamamız gerektiğini onlara hissettirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3 öğrenciye hediyeler verilirken, hatıra fotoğrafı çekinildi.