Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , eğitim öğretim süreçlerini yakından takip etmek ve eğitim camiasıyla bir araya gelmek üzere Gülnar'ı ziyaret etti.

Fazilet Durmuş , Gülnar ziyaretine Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı'yı makamında ziyaret ederek başladı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'yi ziyaret etti. Fatih Önge, Gülnar Belediye Meclisinin oy birliği ile aldığı kararla İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a Fahri Hemşehri Beratı takdim etti. Beratın takdiminde duygularını dile getiren Fazilet Durmuş: "Tarsus'tan Anamur'a kadar geldiğim günden beri şahsımı kendilerinden ayırmayan, beni tüm yörük samimiyetleriyle bağırlarına basan tüm Mersinlilere yürekten teşekkür ediyorum. Gönülden gönüle bir yol vardır görünmez." dedi.

Ziyaret vesilesiyle yapılan görüşmelerde ilçedeki eğitim öğretim ve kalkınma faaliyetlerine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin devamında Gülnar Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinde yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi çerçevesindeki etkinliklere katılan Fazilet Durmuş, öğrencilerle Türkçenin derinliklerini ele alan sohbet gerçekleştirdi. Etkinliğin devamında evde eğitim alan öğrencimiz Nermin Aktar'ı evinde ziyaret ederek dersine eşlik etti ve aile ile sohbet etti.

İl Müdürü Fazilet Durmuş, mesafe fark etmeksizin tüm öğrenci ve velilerimizle her zaman bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ardından evi yanan öğretmen Ömer Ali Kart'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Fazilet Durmuş, zor günlerde dayanışma içinde olunmasının önemine dikkat çekti.

Fazilet Durmuş, ziyaretlerinin devamında Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda bayan öğretmen ve velilerin düzenlediği çay etkinliğine katılarak, veli-öğretmen iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerine sohbet etti. Ziyarette Fazilet Durmuş'a bir önceki ziyaretinde Gülnar'da çekilmiş olduğu bir fotoğrafı hediye edildi. Ziyaretin ilk günü, Fazilet Durmuş'un Gülnar Anadolu Lisesi kız pansiyonunda öğrencilerle bir araya gelmesinin ardından sona erdi.

Ziyaretin ikinci gününde Fazilet Durmuş, Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle staj yaptıkları iş yerlerinde bir araya gelerek, ustalarla birlikte kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Devamında Kuskan'da Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Durmuş, yöre halkıyla sohbet ederek dokuma tezgahlarındaki ürünleri inceledi. Konar-göçer bir aileyi ziyaret ederek kültürel mirasın önemini vurgulayan Durmuş, bu tür ziyaretlerin çocukların eğitimine de katkı sağladığını belirtti.

Gülnar ziyaretleri boyunca İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim ve ilçe protokolü eşlik etti.