Sivas’ta Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı. Toplantıda Sivas’ta eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Sivas’ta Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı. Toplantıda Sivas’ta eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü A Blok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Dursun Yıldırım ve Ahmet Sevim de katıldı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ve çalışmaların il düzeyindeki uygulamaları, taşımalı eğitim ve ders kitapları ile ilgili süreçler, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin istifadesine sunulan yardımcı kaynaklar ve EBA Akademi Platformunun etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

"İyi bir yönetişim şekli ortaya koymalıyız"

Toplantıda konuşan Aslan, "Sivas’ın eğitimdeki başarısını en üst seviyelere çıkarmak için ortak akılla, el ele vererek hareket ediyoruz. Uyguladığımız ve uygulayacağımız her çalışmayı tüm yönleri ile analiz etmeli, öğrenci ve öğretmenlerimizin motivasyonunu üst seviyelere çıkarmak için iyi bir yönetişim şekli ortaya koymalıyız" dedi.

İlçe milli eğitim müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Aslan, resmi iş ve işlemlerle ilgili konular üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.