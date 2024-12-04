Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında üniversiteli gençlerle buluştu.

Eğitim Fakültesi öğrencilerini meslek öncüleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğretmenlik ve eğitim liderliği mesleki deneyimlerini paylaşmak üzere davet edilen Fazilet Durmuş , öğrencilerle buluşmanın kendisini her zaman heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini ifade etti.

Fazilet Durmuş konuşmasında , '' Her şey bir hayalle başlar. Bugün kurduğumuz hayaller yarınlarımızın şekillenmesini , geleceğimizin yönünü belirler. Girişimciliğimizin ve başarımızın sınırları , geleceğe dair kurabildiğimiz hayallerimizin ve hayal gücümüzün kapsadığı muhayyel derinliğe bağlıdır.Girişimcilik , hayal etmekle başlar , hayallerin projelendirilmesiyle devam eder ve vakti geldiğinde de fırsatları görüp , analiz edip aksiyona geçmekle hayat bulur.

Gördüğümüz kadarıyla artık tüm dünyada , devlet eliyle kalkınma , yerini her alanda özel sektöre bırakmaktadır. Dolayısıyla , bu bakımdan özel sektör ve girişimcilik , ekonomik hayatta daha çok etkin rol üstlenmeye başlamıştır.İşte sevgili gençler , değişen ve dönüşen dünyada geleceğe yön verecek kişi ve devletler , geleceğe dair girişimcilik gücünü ortaya koyabilenlerin hikayesiyle yönünü bulacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı omuzlarında yükselteceğimiz sevgili evlatlarımız , merak edin , sorgulayın , kurcalayın ve deneyin. Zira girişimciliğin ruhunu merak ve hayaller belirler. Dün hayal ettiklerimizi bugün yaşıyoruz , bugün hayal ettiklerimizi de yarın yaşayacağız.Sizler Köklü geçmişimizden aldığını tecrübe , güç ve enerjiyle , güçlü geleceğimizi projelerinizle inşa edecek , yüreği vatan sevgisi ile dolu göz bebeğimiz geleceğimizsiniz.Sevgili gençler, başarısız olmaktan korkmayın. Başarı , sıkı çalışmayla üstesinden gelinmiş başarısızlıktır. Gözlerinizi hedefinizden ayırırsanız , engelleri görmeye başlarsınız. Büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar. Girişken olun , yeniden deneyin. Eski köye yeni adet getirin. İcat çıkarın.Çünkü devir artık alın teri devri değil , akıl devridir.Hayal edin , kendinize güvenin ve zorlukların sizi yıldırmasına izin vermeyin. Bir Çin atasözünün de dediği gibi , " Sorun kuyunun derinliği değil , hedefe ulaştırmayan ipin kısalığıdır ". Şunu asla unutmayın , sizler bu ülke için çok önemli birer değersiniz. Türkiye Yüzyılı hedefimizin mimarları sizsiniz. Başarı için sihirli bir değneğe ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken şeyleri , sorumluluklarınızı zamanında ve eksiksiz , sabırla , hevesle hayata geçirebilmeniz sizi yaptığınız işte başarıya götürecektir. Heyecan duyulmayan, peşinden koşulmayan hiçbir proje başarıya ulaşamaz.Dünyanın en iyi işi , severek yaptığınız iştir." diyerek öğrencilere hayallerine ulaşmaları konusunda başarılar diledi.

Konuşmanın ardından program , öğrencilerin merak ettikleri soruları sorması ile soru cevap şeklinde devam etti.

Programa Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Mutlu Nisa Ünaldı Coral katıldı. Programda İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a İl Millî Eğitim Şube Müdürü Hasan Topal eşlik etti.