Fazilet Durmuş, öğrencilerimize karnelerini verdi, öğrencilerimizle sohbet edip toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Öğretmenler Odası'na geçerek öğretmenlerimizle bir araya geldi. Fazilet Durmuş: "Eğitimdeki temel prensibimiz 'Eline, beline, diline sahip ol.' Eline sahip ol ki üretesin, vatan toprağın sana ait kalmaya devam etsin. Diline hâkim ol ki milliyetin devam etsin. Beline hakim ol ki zürriyetin devam etsin." ifadelerini kullandı.

Fazilet Durmuş ayrıca öğretmenlerimizin okullarda öğrencilerimizle beceri temelli, öğrencilerin de aktif olduğu, oyun ve etkinlik merkezli çalışmalar yapmalarının daha faydalı olacağını vurguladı.

Fazilet Durmuş: "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bolca emek verdiğimiz, çalışmalar yaptığımız, yorucu ve dolu dolu geçen bir eğitim öğretim döneminin sonuna geldik, kısa bir mola verelim, sonra kaldığımız yerden büyük bir şevk ve heyecanla devam edelim. İdareci ve öğretmenlerimize, öğrencilerimizin bu dönemi sağ salim tamamlaması konusunda gösterdikleri çabadan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hepinize iyi dinlenmeler diliyorum." dedi.

Etkinlikte İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir eşlik etti.