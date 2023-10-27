Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş göreve başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda şu görüşleri paylaştı ;

Bir molanın en güzel yerinden, "Haydi yeniden başlıyoruz" evresinden herkese selamlar...

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in tensipleriyle, Mersin ilimizde göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle, Sayın Bakanıma teşekkürlerimi arz ederim.

Bu aziz vatanın her karış toprağını kutsal bilerek, uğruna ödenen bedelleri hep hatırda tutarak her gün daha çok çalışmayı düstur edinerek geliyorum. Ülkeyi emanet edeceğimizin bilinciyle yarınlarımızı yetiştirirken bir anne kadar hassas, bir doktor kadar dikkatli, bir hukukçu kadar adil, bir çiftçi kadar umutlu, bir eğitimci kadar sevgi dolu geliyorum. Akdeniz'in sıcak insanları için, Torosların eteğindeki kırmızı yanaklı yörük çocukları ve Türkiye'min sınıflarını, sınırlarını dolduran tüm yavruların eğitimi için geliyorum.

"Ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak; donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmak" amacı doğrultusunda, var olan bilgi, deneyim ve yetkinlikleri insanlık hayrına kullanma gayretiyle geliyorum.

İçinde bulunduğumuz sürecin önemini ve değerini de derinden hissederek emin adımlarla, "100. Yıl" coşkusuyla geliyorum!

Görevi devraldığım kıymetli meslektaşım Adem Koca'ya başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, "Türkiye Yüzyılı" nın inşasında öz değerlerinin farkında ve vatanını her şeyden çok seven bireyler yetiştirmek için üzerime düşeni en iyi şekilde yapmak, ekip ruhunu daima canlı tutarak seviyeyi mümkün olduğunca yukarıya taşıma yolunda tüm öğretmen arkadaşlarımla birlikte şehrimizin sevgili çocukları için güzel işlere imza atmayı temenni ediyorum.