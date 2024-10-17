Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak üzere Sungurlu’ya geldi. Ziyaretinde Çağlar’a Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Müslim Kılıç eşlik etti.

İlk olarak Arifegazili İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Çağlar, burada öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçerek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve şube müdürlerinden Sungurlu’daki eğitim durumu ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, daha sonra Bilim ve Sanat Merkezi, Anadolu Lisesi, devam eden anaokulu inşaatı, İmam Hatip Ortaokulu, Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak İlkokulu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu, Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Anaokulu ve 1. Kademe Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, okul altyapıları ve eğitim kalitesi üzerinde durarak, eğitimdeki gelişmeleri ve ihtiyaçları yerinde gözlemleme fırsatı bulan Çağlar, gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, Sungurlu’daki eğitim kurumlarının gelişimi için destek vereceklerini ifade etti.