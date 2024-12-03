Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sevgi Denizi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Başyiğit, onların etkinliklerine katıldı ve keyifli anlar geçirdi. Başyiğit, bu anlamlı günün önemine vurgu yaparak yaptığı açıklamada, engelli bireylerin eğitim süreçlerine ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Başyiğit, "Özel çocuklarımızın eğitim süreçlerine tam ve etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara uygun şartları sağladığımızda yaşamın her alanında güçlü bir şekilde var olabileceklerine inanıyor; empati, sevgi ve dayanışma içerisinde her engeli aşabileceklerini biliyoruz" dedi.

Engelli bireylerin haklarını korumanın ve topluma tam anlamıyla katılmalarını sağlamanın yalnızca devletin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Başyiğit, bu özel günün farkındalığın ve duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni etti.