Fahri Günay Ortaokulu’nu ziyaret eden Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim-öğretim çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaret çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğrencilerle yakından ilgilendi ve sınıflarında derslerine konuk oldu. Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek için her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Müdür Aydın, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Okul yönetimi ve öğretmenlerle de sohbet eden Müdür Aydın, okulun gelişimi için yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu, eğitimde sürdürülebilir başarıyı sağlamak adına atılması gereken adımları değerlendirdi.