Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okullarda yürütülen çalışmaları incelemek, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim öğretim sürecine ortak olmak amacıyla Bandırma’da okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bandırma Kemal Pireci, Korgeneral Enver Akoğlu ve Bandırma Ortaokulunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan eşliğinde ziyaret ederek öğrencilerle buluşan İl Müdürü Ali Tatlı, öğretmenlerle bir araya gelerek okullardaki çalışmalar, projeler ve BİGEP kapsamında akademik başarıyı artırmak, öğrencilerin gelişim aşamaları ile ilgili geri bildirim sağlamak amacıyla yürütülen deneme sınavları hakkında öğretmenlerin görüşlerini dinledi. Okulların farklı alanlarını da gezerek bu alanlar ile ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Bilişim Teknolojileri Atölyesini ziyaret eden Tatlı, öğrencilerin bilgisayar ortamında yaptığı çalışmaları inceledi. Öğrencilerin pasif öğrenme kuramlarından sıyrılıp aktif öğrenme yeteneklerini kazanmasına yardımcı olan bilişim etkinliklerine dahil olarak öğrencilerle paylaşımlarda bulundu. Okul kantini çalışanlarıyla da bir araya gelen Ali Tatlı, okul kantininde gerekli denetimleri gerçekleştirdi.

Okulların kalbi olan kütüphaneleri gezerek incelemeler yapan Tatlı, kitap okumanın önemini vurgulayarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Güzel konuşma becerisi, hafıza gelişimi, hayal gücü ve kendini iyi ifade edebilme gibi önemli faydaları bulunan kitapların öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisine değindi.

Okul ziyaretleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Okullarımızı ziyaret ederek eğitimin en önemli paydaşlarından olan öğretmenlerimiz ve geleceğimize yön verecek öğrencilerimizle bir araya geliyor; onların taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Bize emanet edilen çocuklarımızı nitelikli bir eğitim ile geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en büyük gayemizdir. Çocuklarımızın her yönüyle gelişimine katkı sağlayan, sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmelerine destek olan yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.