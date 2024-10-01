Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, okulların hijyen açısından düzenli olarak denetlendiğini vurgulayarak, "Okullarımızda temizlik ve bakım işlerini yürütmek için 889 daimi ve sürekli işçimiz ile 486 yardımcı hizmetler personelimiz görev yapmaktadır" dedi.

Temizlik konusunda okulların denetlendiğini vurgulayan Murat Ağar, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olarak yapılan planlama dâhilinde okullarımız düzenli olarak hijyen yönünden denetleniyor. Denetimler sonucunda okullara bir yıl geçerliliği olan okulum Temiz Belgesi veriliyor" ifadelerini kullandı.

Okullardaki temizlik personeli sayısına değinen Dr. Murat Ağar, "Okullarımızda temizlik bakım işlerini yapmak üzere 889 daimi ve sürekli işçimizle beraber, 486 yardımcı hizmetler personeli bulunmaktadır. Bunların yanı sıra İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 370 işçi, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında da 1884 kontenjan tahsis edilmiştir. Okullarımıza temizlik malzemesi ve kırtasiye harcamaları için bakanlığımızca okul hesaplarına ödenek gönderilmektedir" diye konuştu.