Yaşanan büyük depremin ardından tüm imkânları ile çalıştıklarını belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Bilecik eğitim camiası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yaraları hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı gıda, kıyafet, atkı, bere, battaniye ve çocuk bezi yardımları deprem bölgesine ulaşarak görevli personellere teslim edildi.

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