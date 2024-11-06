Eskişehir’de havacılık endüstrisinin üretim ve bakım hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayabilen teknik insan gücünü yetiştirmeyi amacıyla hazırlanan protokol Vali Hüseyin Aksoy katılımıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile TEİ arasında imzalandı.

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile TEİ arasında hazırlanan İkili Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’nün imza töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve TEİ görevlileri tarafından proje hakkında bilgilendirme sunumları yaptı.

Protokol, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim merkezi programlarının uygulandığı okul ile TEİ arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, havacılık endüstrisinin üretim ve bakım hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayabilen teknik insan gücünü yetiştirmeyi amacıyla imzalandı.

“Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerine fırsat sağlıyoruz”

Etkinlikte konuşan Vali Aksoy, "Bu protokol, mesleki eğitimde sanayi ile iş birliği yaparak öğrencilere iş deneyimi kazandırmak ve onları havacılık endüstrisine uygun teknik insan gücü olarak yetiştirmek adına büyük bir adımdır. Bu tür iş birlikleri, hem sanayimizin hem de eğitim sistemimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Mesleki eğitimi önemsiyoruz ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Eskişehir’de Sanayi Odamız ile iş birliği içerisinde ihtiyaç bulunan alanlar desteklenmektedir. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz mesleki eğitim çalıştayında tüm paydaşlarla bir araya gelerek yapılması gerekenleri belirledik. Hedefimiz, gençlerimizin meslek liselerini tercih etmelerini sağlamak ve mezun olduktan sonra hemen iş bulabilecekleri alanlara yönlendirmektir. Savunma Sanayi Başkanlığı ve diğer sanayi kuruluşlarımız ile iş birliği içinde öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerine fırsat sağlıyoruz. Bu bakımdan ben protokolün eğitim camiamıza TEİ’ye ve Eskişehir’e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra Hüseyin Aksoy, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit hazırlanan protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren firma temsilcileri, okul yöneticileri ve alan öğretmenlerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından 9. sınıfa devam eden öğrenciler arasından 15 öğrenci seçilecek. Anadolu Meslek Programındaki öğrenciler için ortaokul başarı puanı, Anadolu Teknik Programındaki öğrenciler için Liselere Giriş Sınavında aldıkları puanlar esas alınacak. Alan/dal eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin firmada istihdamlarına imkânlar dâhilinde öncelik sağlanacağı öğrenildi.