Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın katılımı ile yarın gerçekleştirilecek.

Aydın Valiliği2nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı IV.Dönem Toplantısı 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 14.30’de Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.Valimiz Sayın Yakup Canbolat’ın Başkanlığında yapılacak olan toplantıya; Kaymakamlar, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri ile Belediye Başkanları bizzat katılacaklardır. Toplantıda: Kurul Başkanı Valimiz Sayın Yakup Canbolat’ın yapacağı açılış konuşmasının ardından, III.Dönemin değerlendirilmesi, İzleme ve Koordinasyon çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorunlar görüşülecektir” denildi.