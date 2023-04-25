Erzincan’da 2023 yılının 2’nci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında AFAD Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge temsilcileri ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, Erzincan’ın her yönden kalkınması ve gelişmesi, vatandaşların refahı için 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle yatırımcı kurumların il ve bölge temsilcilerine teşekkür etti.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Vali Makas, "Bu millet büyük bir millet. Devlet, millet iş birliği ile inşallah bu yarayı da en kısa sürede saracaktır. Depremin ilk anından itibaren Erzincan olarak saha da hizmet verdik. Yaraları sarma noktasında Erzincan 7’den 77’sine büyük bir gayret sarf etti ve halen de gayret sarf etmeye de devam ediyor. İlimizden deprem bölgesine 500 tıra yakın yardım gönderildi. Bu desteklerden dolayı Erzincanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu yardımlara ve desteğe devam edeceğiz" dedi

Yapılan konuşmanın ardından, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan’daki yatırımlara ait sunum yapılarak, veriler salonda bulunan katılımcılar ile paylaşıldı.

Daha sonra, yatırımcı kuruluşların yöneticileri tarafından il genelinde yürütülen çalışma ve projeler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verilerek, koordinasyonu gerektiren konularda ilgili birim yöneticileri ile fikir alışverişinde bulunuldu.