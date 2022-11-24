Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kireç Sedat Buhuma İlkokulu ve Kireç Şehit Güngören Bostan Ortaokulu, "24 Kasım Öğretmenler Günü" çerçevesinde ziyaret edildi. Düzenlenen etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı. Ziyarette, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılırken, ardından da köpek timi gösterisi yapıldı. Ayrıca okulda görevli öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanarak, çiçek hediye edildi.