Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında okulları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Güneykent Mahallesi’nde bulunan Yemişlik Toki İlkokulu, Şehit Ragıp Soylu Coşkun Ortaokulu ve Şehit Korgeneral Osman Erbaş Lisesinde "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında incelemelerde bulundu.

Okul içi ve çevresinde incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren yaya geçidi, ikaz tabelaları ve öğrencilerin servis araçlarına bindiği ve indiği yerlerde inceleme yaptı. Ardından öğrencilerle yakından ilgilenerek, hafta sonu tatiline girecek olan öğrencilerle İstiklal Marşı söyledi ve derslerinde başarılar diledi.