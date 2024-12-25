İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2025 Yılı Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı” ve “2025 Yılı Yıllık İşbaşı Eğitim Programı Planı” görüşüldü. Sonrasında sırasıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı hakkında kurumlar arasında yapılacak iş birlikleri konusu, engelli ve eski hükümlü ile ilgili olarak Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne ve bağlı hizmet merkezlerine sunulan projeler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilimizdeki okullarda açılacak olan alan ve dal talepleri görüşüldü. Toplantıda 77 meslekte, 2 bin 925 kişinin katılacağı Mesleki Eğitim Kursu ve 1500 kişinin katılacağı İş Başı Eğitim Programı’nın düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen 3 engelli vatandaşın projeleri onaylanarak ilgili komisyona gönderilmesi kararı alındı.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.