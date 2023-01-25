Zonguldak’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak 2023 Olağan Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ve sosyal tarafların katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak 2023 Olağan Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ve sosyal tarafların katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk tarafından yapılan sunumla İl Müdürlüğü’nün 2022 yılı işe yerleştirme, engelli ve eski hükümlü istihdamı, meslek edindirme kursları, İşbaşı Eğitim Programı, İş Kulübü, Toplum Yararına Program faaliyetleri ve yararlanıcı sayılarına ilişkin kurula bilgi verildi. Ayrıca 2022 yılı içerisinde genel müdürlükçe Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği ile kendi işini kuran girişimcilerin projeleri tanıtılarak değerlendirmesi yapıldı.

Kurul üyelerinin görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi ile toplantı sona erdi.