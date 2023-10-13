Bayburt’ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 4’üncü olağan toplantısı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan’ın başkanlığında gerçekleşen Bayburt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2023 yılı son toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bayburt’ta istihdam ve mesleki eğitim durumunun öncelikli olarak gündeme alındığı toplantıda, Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2023 yılında yürütülen işe yerleştirme, danışmanlık, işgücü yetiştirme, işsizlik sigortası, çalışma ilişkileri, işgücü piyasası izleme hizmetleri ile denetim kurulu çalışmaları değerlendirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, istihdam ve işgücüne yönelik görüş ve önerilerin alınmasıyla sonra erdi.